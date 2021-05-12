Украинские заробитчане с мая будут по-новому платить налоги в Польше: что изменится

В Польше с мая 2021-го украинским заробитчанам (как и другим работающим в стране иностранцам), разрешат получать налоговый идентификатор PESEL (аналог украинского идентификационного кода) без прописки. Это упростит процедуру уплату налогов.

Об этом сообщает издание inpoland.net.pl. Благодаря присвоению иностранцам номера PESEL, можно будет сформировать и предоставить налоговую декларацию в службе Twój e-PIT на сайте podatki.gov.pl.

Благодаря введенным изменениям налогоплательщики смогут рассчитываться с налоговой инспекцией по упрощенной процедуре: они смогут использовать PESEL для входа в услугу Twój e-PIT или подать налоговую декларацию, используя бесплатную программу e-Deklaracje на сайте podatki.gov.pl. Для них это также означает возможность воспользоваться налоговыми льготами и вычетами, а также на возмещение налога.

В налогоплательщиков, идентификатором которых PESEL, и которые использовали NIP (упрощенный аналог PESEL) до даты вступления в силу положений, есть 30 дней, чтобы изменить NIP на PESEL.

Как ранее писал OBOZREVATEL: