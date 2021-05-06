Украинская экономика может вырасти на 5% в 2021 году: названы условия

Инвестиционная компания ICU прогнозирует, что рост ВВП Украины в 2021 году составит 5,2%, а в 2022 году – 3,8%.

Главную роль будет играть способность страны вакцинировать население и избежать серьезных карантинных ограничений в условиях распространения новых, более опасных штаммов коронавируса. Об этом сообщает liga.net.

Аналитики отмечают, что прогресс вакцинации в Украине остается очень слабым, что существенно ограничивает потенциал восстановления экономики. Однако мир вакцинируется и открывается быстрее, чем ожидалось ранее, и этим дает положительные импульсы украинской экономике.

Этот сценарий базируется на предположении, что до конца года 50% населения Украины будет вакцинировано, что требует существенного прогресса.

"При отсутствии ускорения вакцинации восстановление будет боле медленным из-за дополнительных карантинных ограничений", – резюмировали эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд оценил падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.