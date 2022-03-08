Украине выделили экстренную помощь Всемирный банк и Люксембург

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Всемирные банк выделил 700 млн долларов экстренного финансирования для поддержки Украины. Кроме того, помощь в 250 млн евро предоставит Люксембург.

Так, как говорится в сообщении Всемирного банка на официальной странице в Twitter, организация выделит 700 млн долларов, которые позволят обеспечивать бесперебойную работу в жизненно важных сферах.

"Мировой банк мобилизует 700 млн долларов экстренного финансирования для поддержки Украины. Эти средства помогут обеспечить бесперебойную работу жизненно важных услуг для людей, несмотря на российское вторжение", – говорится в сообщении.

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Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттел решил выделить Украине 250 млн евро, это стало известно после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Рассказал о гуманитарной ситуации. Поблагодарил за 250 млн евро помощи, ща лидерство в санкционной политике, поддержку украинских беженцев. Обсудили следующие шаги Украины по пути к ЕС", – написал Зеленский.