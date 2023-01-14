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Украине помощь на восстановление жилого фонда выделили доноры уже из 110 стран, – Гетманцев

Александр Литвин
Mакроэкономика
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Кто помогает Украине восстанавливаться после атаки РФ

Украина получает помощь от доноров из 110 стран. Франция уже передала конструкции для трех модульных мостов. Кроме того, первый мост уже смонтирован.

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Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Так, в конце декабря 2022 года Украина получила от Франции конструкции для трех модульных мостов.

"На этой неделе в Украину прибыли первые грузовики с конструкциями для 10 мостов, предоставленных Норвегией. Эта страна стала третьей, что присоединилась к восстановлению мостовой инфраструктуры. В ближайшее время ожидаем мосты от Швеции и еще одну партию – от Чехии", – написал Гетманцев.

В рамках UNITED24  открыли новое направление "Восстановление". Деньги на него уже начали собирать. Пока удалось получить 500 млн грн. Спонсоры из 110 государств предоставили возможность отремонтировать как минимум 18 многоэтажек. В первую очередь работы начнут в Ирпене и нескольких населенных пунктов в Киевской области (Бузовая, Милая, Бородянка, Гостомель). В результате 4000 жителей смогут вернуться домой уже к концу 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Италии работает над новым пакетом военной помощи Украине. В его перечень могут войти новые системы противовоздушной обороны.

Также OBOZREVATEL писал, что Италия предоставила Украине тяжелую дальнобойную артиллерию, самоходные артиллерийские установки (САУ), гусеничные машины, ракетные комплексы, а также снаряды.

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