Украина выплатила миллионы долларов долгов: брали под 7,7% годовых

Минфин Украины 1 марта погасил девятый купон по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям). Общая сумма выплаты составила $335 млн.

Об этом сообщает "Интерфакс". Указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведенной в 2015 году Украиной долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом и реструктуризации внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное им.Янгеля" (Днепр).

Сообщается, что процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год – 1 марта и 1 сентября, начиная с 2016 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 год.

Напомним, ДТЭК ВИЭ в рамках выполнения обязательств перед своими международными партнерами, которые в 2019 году предоставили компании целевые еврооблигации для развития сектора возобновляемой энергетики в Украине, начинает строительство первой очереди проекта Тилигульской ВЭС мощностью 126 МВт.

Для реализации строительства проектов ВИЭ компания первой в Украине в 2019 году привлекла "зеленые" еврооблигации на внешних рынках с обязательствами перед своими партнерами. Во ІІ квартале 2021-го компания начнет строительство первой очереди Тилигульской ВЭС в Николаевской области.

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