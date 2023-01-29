Украина владеет ресурсом, посредством которого США будут сдерживать Россию и Китай – Newsweek

Одной из многих причин, по которых США и их союзники нацелены на победу Украины в развязанной Россией войне является создание нового канала добычи титана, имеющего решающее значение для разработки самых передовых военных технологий. Которые в будущем станут основой для сдерживания как самой РФ, так и Китая.

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Об этом сообщает Newsweek. Отмечается: если же России удастся захватить титановые месторождения и заводы Украины, она усилит свое глобальное влияние.

"Украина является одной из 7 стран, производящих титановую губку – основу металлического титана. Китай и Россия – самые видные стратегические соперники Америки – тоже входят в эту избранную группу. ... США же больше не хранят титановую губку в своих запасах национальной обороны, а последний американский производитель ресурса закрылся в 2020 году", – объясняют авторы материала.

Они подчеркивают: именно зависимость Запада от поставок титана – в т.ч., российского – является причиной того, что этот ресурс РФ до сих пор не подвергся санкциям. "В Вашингтоне и других столицах стран НАТО опасаются, что Кремль может однажды заморозить экспорт титана, что поставит в безвыходное положение их аэрокосмические и оборонные компании", – поясняют аналитики.

В то же время, отмечается, по данным Геологической службы США, в России относительно низкий уровень запасов титановых минералов. А в 2021 году основным источником импорта этого ресурса "фактически была Украина".

Однако из-за того, что большая часть боевых действий развернулась на востоке и юге Украины, под угрозой оказались "месторождения полезных ископаемых на триллионы долларов". "В первые месяцы вторжения российские войска захватили как минимум 2 месторождения титановой руды", – говорится в материале.

Его авторы отмечают: Украина имеет "действительно значительные запасы редкоземельных минералов". В связи с чем она может стать "привлекательной альтернативой российским и китайским источникам, от которых сейчас значительно зависят" Запад.

"Украина может поставлять на Запад значительные объемы титана в течение нескольких месяцев после окончания войны. ... Это важно с точки зрения повышения стабильности в глобальной системе и глобальных поставок", – резюмируют аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще по состоянию на лето-2022, Россия украла у Украины полезных ископаемых не менее чем на 12,4 трлн долларов. В частности, на то время РФ захватила 63% угольных месторождений Украины, 11% нефтяных, 20% месторождений природного газа, 42% месторождений металлов (в т.ч., золота) и 33% месторождений редкоземельных и других важных полезных ископаемых, включая литий.

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