Украина вернула МВФ первый долг в 2021 году

Украина выплатила Международному валютному фонду 213,1 млн долларов.

"В феврале правительство и Национальный банк выплатили 213,1 млн долларов (в эквиваленте) в пользу МВФ – возвращение тела и процентов. Commitment fee в этот период не выплачивалась", – заявили в НБУ, передают "Українські новини".

Стоимость заимствований от Международного валютного фонда для Украины в 2020 году составляла 2,63% годовых (средняя ставка и комиссия). Это значительно ниже стоимости привлечений на внешних рынках.

В частности, средневзвешенная ставка заимствований через размещение евробондов составляет 7,2% годовых. Если бы вместо привлеченных кредитов по программе Украина привлекла ОВГЗ, то выплаты в прошлом году составляли бы не 274 млн долларов, а 763 млн долларов.

Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2021 году 1,16 млрд СПЗ (спецправа заимствования). По официальному курсу это составляет около 1,68 млрд долларов.

Накануне Международный валютный фонд по итогам переговоров с Украиной констатировал наличие ряда нерешенных вопросов. Теперь МВФ ожидает от украинской стороны предложений для продолжения переговоров.

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