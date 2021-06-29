Украина не может достичь соглашения с МВФ (Международный валютный фонд) касательно нового транша. Кроме того, неизвестна дата визита миссии фонда в Украину.

Об этом рассказал аналитик, политический эксперт Руслан Бизяев, пишет ГолосUA. "Я думаю, у Украины с МВФ сейчас все очень печально. На "западном фронте" без перемен, поэтому в Украине пока даже не знают дату визита миссии Фонда в Украину хотя бы в режиме Zoom или Skype. Полная тишина в студии, обратите внимание", – сказал специалист.

Он также добавил, что исполнительная власть готовится к ситуации, в которой МВФ не согласится выделить новый транш. "Слова министра финансов Марченко о том, что Украина хочет втихую выкупить ВВП-варранты в рамках реструктуризации госдолга, наводит меня на размышления, что чиновники готовятся к плану Б, чтобы обойтись без помощи МВФ. И еще мне вспоминаются слова одного из депутатов, которая сказала: все думали, что мы станем на колени перед МВФ, но на колени мы не встали. Так что я думаю, готовится план Б", – подытожил Бизяев.

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Ранее глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил, что отношения Украины с МВФ ухудшились, так как структурные маяки не выполняются так, как хотелось бы фонду. При этом одобрения транша могут получить в сентябре 2021-го.

"Есть вопросы по тарифу на тепло. Был маяк, что тариф на тепло для населения должен на 100 % учитывать стоимость газа. Сейчас это отсутствует. Ряд нюансов по антикоррупционной реформе. Наши отношения с МВФ даже немного откатились от того места, где мы находились даже квартал назад. Очевидно, когда у министра финансов Марченко спрашивают, что будет, ему ничего не остается, как уходить от ответа", – объяснил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина является полноправным членом Международного валютного фонда и прекращать сотрудничество с МВФ не будет. В то же время "вполне возможно", что в программе активного финансирования страны не будет.