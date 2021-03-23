Украина резко нарастила экспорт в две страны – Минэкономики

Украина в 2020 году, невзирая на пандемию коронавируса, торговала с 234 странами мира и расширила перечень экспортируемых товаров. При этом отмечается рост экспорта украинской продукции во Вьетнам и Китай – на 93% и на 98% соответственно.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики. "В 2020 году, несмотря на распространение пандемии и, связанный с этим, мировой кризис, Украина проводила торговые операции с 234 странами и юрисдикциями, открыла ряд новых рынков и расширила номенклатуру экспорта. Наиболее важными показателями является феноменальный рост экспорта украинской продукции во Вьетнам и Китай – на 93% и на 98% соответственно", – заявил заместитель министра – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Среди позитивных тенденций 2020 года можно отметить улучшение сальдо внешней торговли товарами и услугами. Украина сократила отрицательное сальдо на $3,4 млрд. "Как следствие супер не отрицательное сальдо составило лишь $255,5 млн. Темп улучшения составил 93,1%", – говорится в сообщении.

"Мы придерживаемся определенных торговых приоритетов на ближайшие годы, развиваем и углубляем сотрудничество с другими странами через либерализацию условий торговли, что зафиксировано в Экспортной стратегии Украины. Расширение доступа украинских товаров на мировые рынки происходит также путем заключения соглашений о свободной торговле и внедрением инструментов совместных межправительственных комиссий", – добавил Качка.

Так, важным для Украины стало вступление в силу 1 января 2021-го Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании, а также Северной Ирландии. "Одной из самых амбициозных целей для нас является заключение "промышленного безвиза", который позволит продукции, произведенной в Украине, попадать на рынок ЕС без повторной сертификации. Уже проведено 17 предварительных оценочных миссий. Мы твердо настроены на подписание в этом году соглашения АСАА, которое в перспективе позволит охватить почти пятую часть украинского экспорта в ЕС", – подытожил Качка.

Ранее стало известно, что наибольшим спросом в Великобритании пользуются украинское молоко, курятина, мед и улитки. Отмечается, что до конца марта, пока длится переходный период, экспорт в Великобританию осуществляется по формам ветеринарных сертификатов, которые выдаются для экспорта подконтрольных товаров из Украины в ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина заняла второе место по результатам прошлого года по объему экспорта всех зерновых культур, уступив первенство США.​​​​​​