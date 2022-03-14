Украина придумала, как наказать Россию: ЕС просят платить за газ на специальный счет

Украина просит ЕС открыть специальный счет, на который будут отправлять плату за российские газ и нефть. Это позволит ограничить доступ России к валютной выручке, которую она получает за продажу энергоносителей.

Об этом в эфире ТСН рассказала член делегации Украины для участия в устных слушаниях Международного суда ООН в Гааге. "Этот счет открывается на основании санкций ЕС. Далее страны, которые сейчас получают от РФ энергоносители, вместо того, чтобы направлять эти средства в Россию (а это почти миллиард ежемесячно), откдывают их на специальном счете. И когда есть какие-то решения или какая-либо сделка… с этих счетов суммы поступают в Украину", – отметила дипломат.

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Отметим, такую же идею поддержал и ряд оппозиционеров из России. К примеру, такую идею озвучил предприниматель Евгений Чичваркин, который проживает в Великобритании. Как он пояснил, открытие специального счета позволит ограничить РФ от валютных выручек. Таким образом, ЕС будет платить за газ и нефть, но россияне не смогут свободно пользоваться этими деньгами, пока не закончат войну против Украины.

К слову, США объявили энергетическое эмбарго против России. О таких планах также объявила и Великобритания. Правда, они рассчитывают прекратить закупать энергоресурсы у РФ только до конца 2022 года. У ЕС же на данный момент такой возможности нет, так как они на 40% зависят от российских энергоресурсов.