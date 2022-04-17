Украина ожидает получить статус кандидата в ЕС уже в июне: опросник для вступления заполнен

Украина полностью заполнила опросник, необходимый для обретения статуса кандидата в ЕС. Теперь Европейская комиссия будет готовить рекомендацию по выполнению страной критериев для вступления в Союз. Власти же ожидают, что статус страны-кандидата Украина получит уже в июне 2022 года.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква. "Президент обещал главе Еврокомиссии 8 апреля, что в течение недели Украина заполнит опросник. Прошла неделя, и можем констатировать, что тот документ, который она привезла, с украинской стороны заполнен", – сказал Жовква.

Он отметил: власти ожидают, что рекомендация Еврокомисии, которую она начнет готовить на основе опросника, будет положительной. И уже в июне, на заседании Европейского совета, Украина получит статус страны-кандидата на членство в ЕС.

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"А дальше должны начаться переговоры о вступлении Украины в Союз. И когда мы такие переговоры проведем, можно уже будет говорить о полноценном членстве Украины в ЕС", – объяснил он.

Как известно, специальная процедура вступления Украины в ЕС началась 1 марта, когда Евросоюз принял заявку от нашего государства. "Мы приветствуем заявку Украины на получение статуса кандидата и будем работать для достижения этой цели. Потому что мы хотим, и мы должны встретить будущее вместе", – сказала по этому поводу президент Европарламента Роберта Метсола.

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