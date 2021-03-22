Украина осталась самой бедной страной Европы: опубликованы цифры
По результатам 2020 года ВВП Украины составил $154,8 млрд, по сравнению с 2019-м зафиксировано снижение на 0,1%. По показателю ВВП на душу населения Украина остается самой бедной страной Европы.
Об этом сообщил экономист, руководитель частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец в Facebook. "Падение реального ВВП составило 4%, дефлятор 9,8%", – добавил он.
Ранее стало известно, что мировая экономика восстанавливается быстрее чем прогнозировалось. При этом экономика идет неравномерно в разных странах, а также в разных секторах. ВВП во многих государствах намного ниже докризисных показателей.
В МВФ прогнозируют, что совокупный доход на душу населения в развивающихся странах, за исключением Китая, в период с 2020 по 2022 год будет на 22% ниже, чем это было бы без пандемии. Это может привести к тому, что с начала пандемии почти 90 миллионов человек окажутся за чертой бедности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.
Конференция ООН по торговле и развитию улучшила свой прогноз по развитию мировой экономики с 4,3 до 4,7%.