Украина и Польша создадут компанию, чтобы увеличить экспорт: что известно

До войны Украина обеспечивала 12% мировой торговли пшеницы, 16% – кукурузы и 50% – подсолнечного масла. При этом российское вторжение изменило достижения экспортного потенциала нашей страны, ведь морские порты заблокированы. Несколько стран ЕС откликнулись на нужды Украины. Наше государство и Польша подписали меморандум о создании совместного предприятия, задача которого – "кардинально увеличить объем железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и мировые рынки через Европу".

Также Польша ускоряет прохождение процедур на границе и транспортировку украинской продукции. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады 26 апреля.

"Блокировка российскими войсками морских портов Украины направлена ​​на истощение украинской экономики и угрожает продовольственной безопасности всего мира!... В условиях войны Украина была вынуждена искать новые пути для экспорта, в частности, через западные границы", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в рамках создания новой компании будут расширены железнодорожные пути для товаров, которые невозможно доставлять через заблокированные россиянами порты. После начала полномасштабной войны страны-террориста против Украины Польша стала ключевым логистическим центром для помощи Украине. Особенно тесное сотрудничество происходит на уровне железных дорог стран.

Страны G7 полностью поддерживают создание Украиной новых цепочек сбыта, а Австрия недавно сняла ограничения для украинских перевозчиков. То есть теперь грузовые перевозки по территории страны возможны без всяких разрешений, что вместе с предварительно снятыми ограничениями Словакией и Италией позволяет беспрепятственно поставлять нашу агропродукцию.

Все пограничные страны откликнулись на проблему экспорта зерновых из Украины в третьи страны и уже значительно упростили процедуры оформления грузовых перевозок. Речь идет о таких странах, как Румыния, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония, а также Италия, Турция, Болгария, Грузия, Дания, Греция и Австрия. Помимо этого, Латвия поможет Украине с экспортом зерновых через их порты.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, вторжение страны-террориста в Украину значительно подорвало сельскохозяйственное производство. Урожай зерновых в нашем государстве в 2022 году, вероятно, будет примерно на 20% меньшим, чем в 2021-м. Посевные площади сократятся из-за нападения РФ.