Украина держит курс на газовую независимость от России: заявление Шмыгаля

В Кабмине рассказали о стремлении Украины к газовой независимости от России. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в планах – развитие газовой инфраструктуры. Отметим, 1 февраля впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Глава Кабинета министров указал, что это также усиливает газовую диверсификацию страны.

"В планах – развитие газовой инфраструктуры, что поможет уменьшить зависимость от России. Впервые мы сейчас имеем физический импорт из Венгрии, что также усиливает нашу газовую диверсификацию", – заявил Шмыгаль на заседании правительства, которое транслировалось на YouTube-канале "КабМін" в среду, 2 февраля.

Стоит отметить, что ранее украинская ГТС могла работать лишь в направлении из нашего государства в Венгрию, то есть импорт производился только с помощью виртуального реверса. По подсчетам экспертов, Украина получает российский газ из Венгрии по $1200 за тысячу кубов. Это более чем в 2 раза дороже, чем он обходится соседней стране.

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"Благодаря техническим мерам создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях. Венгерское направление стало вторым после словацкого гарантированного маршрута газа в Украину даже при отсутствии транзита", – написал в своем Facebook генеральный директор госкомпании ОГТСУ ("Оператор газотранспортной системы Украины") Сергей Макогон.

Но не только Венгрия сотрудничает с нашим государством во время энергокризиса. К примеру, польская госкомпания PGNiG будет импортировать СПГ (сжиженный природный газ) из Соединенных Штатов. После этого он будет физически доставлен в Украину.

"PGNiG закупила в США партию СПГ, который после регазификации будет доставлен по газопроводам до польско-украинской границы для ERU Europe. Это вторая поставка такого типа, осуществленная обеими компаниями", – сообщает пресс-служба PGNiG.

Судно с американским СПГ по заказу PGNiG прибудет в польский терминал. ERU Europe заберет купленный газ до конца марта 2022 года.

Помимо этого, Украина вместе с Польшей хотят построить общий трубопровод. Как упомянул польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, цель "трубы" – увеличение объемов поставок газа на Восток Европы.

Премьер соседней страны встретился со Шмыгалем 1 февраля. В ходе брифинга после встречи Моравецкий и упомянул о будущем строительстве.

Моравецкий также уточнил, что они вместе со Шмыгалем "детально обсудили" методы, которые применяет Россия в гибридной войне. В частности, атаки в энергетическом секторе.

"Польша уже помогает Украине с газом, передавая этот газ из Запада на Восток. Но мы также говорили с господином премьер-министром (Украины. – Ред.) о возможности увеличить мощности для поставок газа с Запада на Восток. Для этого понадобятся инвестиции, которые мы намерены реализовать в недалеком будущем", – отметил премьер-министр Польши.

Напомним, российский монополист "Газпром" 1 февраля лишь на 2 часа возобновил поставки газа через трубопровод "Ямал – Европа", который идет через Беларусь и Польшу в Германию. Так, компания обвалила цену газа в Европе. Но, с учетом того, что газопровод вновь остановился, стоимость голубого топлива может вырасти.

Цена газа в Европе составляет около $903 за 1 тыс. куб. м (или 77,2 евро за МВт-ч). Это более чем вдвое ниже рекордных уровне в $2000, но все равно почти в 5 раз больше, чем год назад. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Александруполис (Греция) построят терминал по приему СПГ (сжиженного природного газа). В конце прошлого месяца приняли окончательное инвестиционное решение о строительстве терминала мощностью 5,5 млрд куб. м в год. Он должен заработать в конце 2023 года. Газ из терминала сможет получать и Украина.