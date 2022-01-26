Ударят по ключевым сферам России: в Белом доме рассказали, какой урон нанесут новые санкции

Белый дом обнародовал некоторые детали новых масштабных санкций против России в случае ее вторжения в Украину. Согласно им, США откажутся от "постепенность" наложения ограничений – и начнут сразу "с вершины стремянки эскалации". Кроме того, главными мишенями санкций станут военная и технологическая отрасль РФ, что сильно ударит по этим критически важным для нее сферам.

Об этом во время телефонной конференции рассказал высокопоставленный американский чиновник, сообщает пресс-служба Белого дома. Там отметили, что ситуация на российских рынках, стоимость заимствований, курс российской валюты, "а также риск дефолта отражают серьезность экономических последствий, которые последуют после введения США санкций против российской экономики в случае дальнейшего вторжения".

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Ударят по "военке" и технологической отрасли

В Белом доме отметили, что в дополнение к финансовым санкциям, "которые будут иметь немедленный и видимый эффект со дня их введения", ограничения будут введені против целых секторов российской экономики. В частности – оборонном и аэрокосмическом.

"Это те сектора, которые сам Путин выделял в качестве определяющих на пути к диверсификации российской экономики от зависимости от газа и нефти. Россия нуждается в импорте технологий и продукции, которые способны производить только США и их союзники", – говорится в сообщении Белого дома.

Речь идет о введения ограничений на поставки в РФ высокотехнологичной продукции. Так, предусматривается запрет на экспорт из Соединенных Штатов в Россию определенных товаров и технологий, "а также потенциальный запрет на поставку продукции неамериканского производства, подпадающего под режим экспортного контроля со стороны США.

Санкции нанесут урон только РФ

В то же время в Белом доме подчеркнули: если эти санкции, все-таки, придется ввести, "они окажут минимальное влияние на глобальные цепи поставок". Ведь ограничения, утверждается, будут касаться запрета на поставки в РФ продукции, являющейся "критически важной именно для ее амбиций" по развитию высокотехнологичных возможностей в:

аэрокосмической отрасли;

оборонной отрасли;

лазерной технике;

сенсорах;

искусственном интеллекте;

робототехнике;

квантовых вычислениях и т.д.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что администрация президента США ищет способы обеспечить энергоснабжение европейских союзников на случай, если Россия сократит экспорт нефти и газа в ответ на санкции, которые могут ввести в случае ее вторжения в Украину. Помочь Европе сможет Австралия. Власти этой страны уже подтвердили такую готовность.

Также Белый дом может отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. "Не исключается ни один из вариантов. Мы продолжаем тесно консультироваться с европейскими коллегами о серьезных последствиях для России, если она вторгнется в Украину", – заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки на брифинге, свидетельствует стенограмма на сайте Белого дома.