У Зеленского рассказали, почему не смогли договориться с МВФ

Сотрудничество Украины с МВФ тормозят сложности в реформировании судебной системы и предотвращении коррупции.

Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского, экономист Олег Устенко, сообщает "Україна 24". При этом сотрудничество с фондом не прекращено.

"Как сказал президент, мы ожидаем транша МВФ в этом году. Программа у нас рассчитана на 5 млрд долларов, 2,1 млрд мы получили. И тут не проблема в том, что нам нужно выполнить или не нужно. Задача в том, что то, что прописано в программе сотрудничества с МВФ – это же прописано и в программе самого президента Зеленского: реформа судебной системы, борьба с коррупцией и так далее", – сказал Устенко.

Он пояснил, что в Офисе президента возникли проблемы даже не технического плана, а логистического, так как нельзя в один миг изменить законодательство. "Чтобы его менять, скажем, в отношении судебной системы, президент проводил много встреч, говорил с экспертами, это занимало много времени. И логистически мы не выдержали того времени, которое, как надеялись, сможем выдержать. Но программа идет. Как только будут проголосованы инициативы президента, мы можем сказать, что с нашей стороны мы выполнили то, что обещали выполнить не только МВФ, но и украинскому обществу. Мы не делаем это для кого-то", – добавил Устенко.

Ранее стало известно, что Украина может достичь договоренностей с МВФ о предоставлении нового транша кредита уже до начала лета. Многие свои обязательства, которые являются условиями предоставления нового транша, Украина еще должна выполнить.

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