Цены на нефть резко обвалились: что произошло

Мировые цены на нефть рухнули на 7-13% 26 ноября из-за новостей о появлении нового штамма коронавируса "омикрон". В результаты черное золото марки Brent cтоит около 72 долларов за баррель, а WTI – 68 долларов.

Согласно данным Bloomberg, новые цены касаются закупок нефти на январь. Такое падение связано с опасениями трейдеров, что из-за коронавируса сократится производство, усилят ограничения, уменьшится спрос на топливо.

Такая новость совпала с решением США продать 50 млн баррелей из запасов. То есть ожидается падение спроса, но при этом увеличилось предложение на рынке.

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Украина от цен на нефть непосредственно не зависят. Однако спустя несколько недель после снижения стоимости черного золота также могут дешеветь и нефтепродукты. На Украину в первую очередь вляют цены на бензин, который мы почти на 80% импортируем.

Отметим, если первый "вброс" окажется удачным, США продадут еще 18 млн баррелей. Индия в то же время заявила о продаже 5 млн баррелей. Сколько продаст Китай, пока не сообщается.

Решение США стало реакцией на позицию Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Последние отказались активно наращивать добычу – как раз для того, чтобы не дать ценам на нефть упасть.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее цены на нефть падали до рекорда за 1,5 месяца из-за новой вспышки коронавируса в Европе. При этом аналитики Goldman Sachs сразу предупреждали: падение цен не будет длительным.

Также напомним, что по данным Международного энергетического агентства (МЭА), нефтяная энергетика в ближайшие десятилетия будет развиваться по одному из трех сценариев. Выбор будет зависеть от того, насколько успешным окажется глобальный переход на возобновляемые источники энергии. При этом нефть подешевеет в любом случае.