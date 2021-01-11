Цены на нефть побили годовой рекорд: как повлияет на украинцев

Мировые цены на нефть марки Brent впервые с февраля 2020-го преодолели отметку в 55 долларов за баррель. Это в будущем может привести к подорожанию бензина в Украине.

Об этом говорится в данных портала Investing.com. Так, стоимость черного золота сдерживает распространение коронавируса и ограничения на передвижения. Кроме того, оказывает влияние также и политический кризис в США.

Нефть пошла вверх на фоне достижения странами ОПЕК+ новых соглашений. Они предусматривают, что Россия и Казахстан смогут увеличить производство в феврале и марте на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. В то же время Саудовская Аравия сократит добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки.

Общий объем добычи нефти ОПЕК в феврале и марте 2021 года останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки. При этом общий объем добычи партнерами по соглашению ОПЕК+ увеличится в феврале до 14,6 млн баррелей, а в марте – до 14,9 млн баррелей.

В первую очередь от роста цен выигрывают страны-экспортеры, которые наращивают валютные выручки. А вот импортеры, к которым относится и большинство стран Европы, вынуждены покупать энергоресурсы по более высоким ценам. Так, подорожание нефтепродуктов на мировых рынках на 20% может привести к росту цен на бензин в Украине примерно на 6%. В результате вырастут и транспортные расходы, которые заложены в себестоимости большинства товаров и услуг.

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