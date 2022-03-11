"Такого падения экономики в мире еще не было": экономист рассказал, когда обнищают россияне

Российская экономика из-за санкций вернутся в технологическое состояние, которое было в 1955 году. При этом уже в течение 1,5 месяца россияне резко обеднеют, и это может ударить по социальному и политическому устройству в РФ. "Такого падения" экономики в мире еще не было.

Об этом в интервью журналистке Евгении Альбац в YouTube заявил российский экономист Дмитрий Бутрин. "Выдержит ли и политическая, и социальная юрисдикция первую волну, которая будет нарастать в течение 1,5 месяца? У меня нет уверенности, что она выдержит... В мире не было прецедентов такого масштаба. Если выдержит, тогда уже можно говорить о среднесрочных перспективах. Но я скептичен", – сказал эксперт.

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По его словам, без импорта экономика России может вернуться в ситуацию, которая была в 1955 году. "Это мы можем своими силами. Все, что выше, я боюсь, что нет. Я боюсь, что мы не сможем воспроизвести экономику даже 1975 года. Из Японии уже поставлялись технологии. У нас нет вещи, в которой нет импортных компонентов. Россия может производить краску. Но мы не производим пигмент, поэтому краска будет только трех цветов", – привел пример эксперт.

Отметим, Россия в сложившейся ситуации должна остановить войну и начать переговоры со странами ЕС, США и их союзниками о смягчении санкций. Если же война будет продолжаться, Россия окажется в экономической ситуации, которая будет намного хуже Ирана. Полки в магазинах опустеют, а население обнищает. Об этом изданию The Belll рассказал гендиректор аналитического агентства Infoline Иван Федяков.