''Сумасшедший Путин'' готовит химическое оружие, он уже устроил варварство: обложки крупнейших газет мира

Практически все крупные мировые газеты разместили на своих обложках фотографию обстрелянного роддома и беременную женщину, которую выносят из поврежденного здания бойцы территориальной обороны. Также пресса писала об угрозе химической атаки и откровенно называла президента РФ Владимира Путина "сумасшедшим".

The Times: нацелены на матерей и младенцев

Крупнейшая газета в Великобритании опубликовала на обложке фотографию разбомбленного в Мариуполе роддоме. Российская армия нацелена на матерей и их младенцев, объяснили в издании.

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Daily Record: варварство

Ту же фотографию опубликовала и крупнейшая газета Daily Record. Они смогли подобрать всего лишь одно слово, описывая действия Путина – варварство.

Daily Star: Безумный Путин отключил электроэнергию на Чернобыльском ядерном реакторе. Вы действительно думаете, что это разумно, сэр?

А вот крупная бульварная газета обратила на ситуацию на ЧАЭС. Там в результате захвата россиянами пропала электроэнергия, топливо перестали охлаждать. Не только Украина, но весь континент оказался на грани очередной ядерной катастрофы. "Безумный Путин", – нашло объяснения действиям президента РФ издание.

The Independent: варварство

Газета также разместила фотографию роддома и также смогло найти только одно слово для описания действий Путина – варварство.

The Telegraph: Россия готовит химическую атаку

The Telegraph озвучивает подозрения американских разведчиков о том, что россияне могут использовать химическое оружие на территории Украины. А после обвинить в этом ее саму либо другую страну.

The Financial Times: Зеленский обвиняет россиян в "зверствах" в больницах, призывая мир к помощи

Крупнейшая финансовая газета более сдержано описывает обвинения в нападении на роддом. Они отмечают, что россиян в этом обвинил Зеленский.

Отметим, выпуски следующих газет читайте на страницах OBOZREVATEL вскоре.