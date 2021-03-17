Стало известно, кто ввез в Украину опасные фрукты: продукцию обработали веществом против клещей

Компания "ТС Плюс", которой через "Аснова Холдинг" владеет бизнесмен Анатолий Строган, завезла в Украину партию грейпфрутов с хлорпирифос-метилом. Это опасное для человека вещество используется для борьбы с различными вредными насекомыми и клещами.

О нарушении на своей странице Facebook сообщила Государственная служба по вопросам безопасности продуктов и защиты потребителей. Согласно данным Youcontrol, "ТС Плюс" оформлен на ряд компаний, среди которых кипрский офшор ASNOVA INVESTSIMENTS LIMITED, "АСНОВА ХОЛДИНГ", "Савесервис".

Компания входит в группу "Аснова Холдинг". Глава набсовета и акционер компании – Анатолий Строган. В 2011 году он занял 144 место в рейтинге 200 самых богатых людей Украины журнала "Фокус". Эксперты оценили состояние в $66,4 млн.

Фрукты экспортировались компанией Menas Mersin Zirai Urn. Ve Tik AS Mersin в Нидерланды. Поставщиком выступает Staay Food Group, Papendrecht. Из Нидерландов продукты отправлялись в Украину. Получатель – ООО "ТС Плюс" в Киеве.

В Госпродпотребслужбе заявили, что имеют информационное сообщение от системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в начале февраля в супермаркетах выросли цены почти на все категории продуктов.