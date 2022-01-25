США пригрозили РФ более тяжелыми санкциями, чем в 2014 году – затронут оборонную отрасль

Если Россия нападет на Украину, против нее будут введены гораздо более жесткие санкции, чем в 2014 году. Тогда рубль подешевел на 50%, а Центральный банк Российской Федерации потратил 25% резервов на его поддержку. В частности, ограничения могут затронуть оборонную отрасль.

Об этом 25 января сообщил высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга. При этом он подчеркнул: нынешняя перемена в цене валюты "отражает значительность экономических санкций, которые мы готовы ввести".

"Мы готовы ввести санкции с масштабными последствиями, которые мы не рассматривали в 2014. Это означает, что больше не будет поэтапности", – отметил он.

США намерены ограничить экспорт высоких технологий в Россию

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Кроме того, дополнение к финансовым ограничениям, в Белом доме предупредили о подготовке против России ограничений на поставки сложных технологий. "Так же, как и финансовые санкции, ограничивающие иностранный капитал, экспортный контроль лишает Россию чего-то, в чем она нуждается и что не может легко заменить", – подчеркнул представитель администрации США.

Он обратил внимание, что ограничения коснуться ряда сфер, в которых применяются высокие технологии. В частности:

оборонной;

аэрокосмической.

"Это нанесет ущерб тем сферам, которые важны для российского руководства. Это касается искусственного интеллекта, вычислительных технологий, оборонных и аэрокосмических секторов", – сказал чиновник.

Использовать газ в качестве оружия РФ не позволят

Помимо этого представитель Белого дома отметил, что США не позволят России использовать газ в качестве оружия. "Если Россия решит использовать в качестве оружия свои поставки природного газа и сырой нефти, это не обойдется без последствий для российской экономики", – подчеркнул он.

В то же время чиновник обратил внимание на то, что США работают не только над тем, чтобы нанесте РФ максимальный урон, но и минимизировать собственные потери. "По мере того как мы готовим меры для оказания максимального давления на российское руководство, мы в равной степени сосредоточены на минимизации нежелательных последствий", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Евросоюз готов ввести "невиданные ранее" экономические санкции, если Россия нападет на Украину. Как заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, нет никаких сомнений, что союз будет реагировать в случае эскалации конфликта.