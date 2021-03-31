США могут расширить финансовую поддержку Украины

Новая администрация Соединенных Штатов изучает способы расширения финансовой поддержки Украины.

Украина в результате реформ смогла эффективно получить доступ к мировым рынкам капитала для удовлетворения своих потребностей в заимствованиях, и успешная программа реформ только улучшит рыночное состояние страны. Об этом сообщила экономический советник посольства США в Украине Меган Боулдин в интервью "Интерфакс-Украина".

"Новая администрация изучает много способов, как можно расширить поддержку Украины, но Соединенные Штаты не предоставляют такого вида гарантии уже несколько лет", – добавила она.

Экономический советник посольства США отметила, что Украина продолжает иметь доступ к значительным объемам недорогого финансирования путем своих сделок с МВФ, Всемирным банком и Европейским Союзом.

"Чтобы получать это финансирование, Украине нужно будет продолжать те реформы, которые мы обсуждали в отношении антикоррупционных учреждений, судебной власти, энергетического сектора, земельной реформы, бюджета и центрального банка", – резюмировала Боулдин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине без готовых договоренностей, однако сами переговоры будут продолжаться и сотрудничество продолжится. Стороны активно обсуждают условия кредитного транша, при этом каждая отстаивает свою позицию.