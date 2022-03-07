США изолирует РФ, запретят им продавать нефть: Украине выделят 10 млрд долларов поддержки

В США выделят Украине 10 млрд долларов поддержки, в том числе и на вооружение. В то же время против РФ введут более жесткие санкции: в том числе и запретят продавать страну-агрессору энергоресурсы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Американские законодатели "изучают" закон о запрете импорта российской нефти, Конгресс намерен на этой неделе принять 10 миллиардов долларов помощи Украине.

"В настоящее время Палата представителей изучает вопрос о введении сильного законодательства, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики", – отмечает Пелоси. "Наш законопроект запрещает импорт российской нефти и энергоносителей в Соединенные Штаты, отменяет нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью и делает первый шаг к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию", – говорит Пелоси.

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В то же время The Washington Post cообщает о том, что американские власти уже начали переговоры с Венесуэлой для того, чтобы ослабить санкции против них. Им могут разрешить продавать нефтепродукты для того, чтобы компенсировать отсутствие на рынке российской нефти.

Отметим, в случае введения нефтяного эмбарго Россия фактически повторит судьбу Ирана. Президент РФ Владимир Путин развязал полномасштабную войну против Украины, в результате разрушил экономику собственной страны.