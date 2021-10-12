США готовят санкции против России из-за "Северного потока-2", – советник Госдепа

США начали подготовку к введению санкций против России – в случае, если она использует "Северный поток-2" в качестве оружия против Украины. При чем речь идет не только об их введении американцами – но и ЕС.

Важность совместного введения ограничений против Кремля состоит в том, что только американские санкции не дадут желаемого эффекта и не повлияют на Москву должным образом. Уверенность в этом в интервью РБК-Украина высказал старший советник по энергетическим вопросам Государственного департамента США Амос Хохштайн.

"Санкции, которые вводят США, имеют свое влияние и аргументацию. Но они не будут так же эффективны, как если будут работать вместе с санкциями, которые будут вводиться в координации с Европой, и в особенности с Германией", –объяснил он.

Видео дня

При этом он напомнил, что в сответствии с американо-немецким договором касаемо российского газопровода, Германия высказала готовность ввести такие санкции, если РФ будет использовать поставки газа как оружие против Украины. Более того, по его словам "работа по определению, какие именно санкции США и ЕС готовы вводить, уже начата".

ЕС уже признал шантажом ограничение Россией поставок газа в Европу, спровоцировавшее рекордный рост цен на голубое топливо. И по словам Хохштайна, в Кремле обязаны объяснить свое поведение.

"Россия должна объяснить, почему она не увеличивала поставки газа в Европу сверх контрактных обязательств. Ведь прятаться за условиями контрактов, когда ваши партнеры переживают энергетический кризис, вызывающий экономический кризис, по-моему, не заслуживает одобрения".

О том, что Россия должна ответить за свои действия, заговорили уже и в самой Европе. Так, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, газовый шантаж РФ "является открытым политическим давлением, которое однозначно требует скоординированного ответа".

РФ ограничила поставки газа в Европу с целью добиться ускорения запуска "Северного потока-2". На такой шаг в Кремле решились из-за уверенности в том, что нехватка газа сделает ЕС сговорчивее в этом вопросе.

Така уверенность базируется на том, что в соответствии с последними данными, 40% всего газа, который использует ЕС, является российским. А запуск "Северного потока-2", поднимет этот показатель до 50%. Что не только сделает "Газпром" фактическим монополистом на рынке, но даст Кремлю возможности для дополнительного шантажа Европы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что резкое подорожание газа спровоцировало рост цен на нефть. К примеру, утром 10 октября североморская смесь марки Brent стоила 83,88 доллара за баррель. Последний раз подобные показатели были зафиксированы в 2018 году.