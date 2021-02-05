Сможет ли Россия достроить "Северный поток-2": прогноз польского эксперта

Утверждать, что "Северный поток-2" будет достроен, нельзя, однако все идет к завершению российского проекта.

Об этом, как передает Interia.pl, рассказал эксперт польского Центра восточных исследований Шимон Кардащ. "Я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что "Северный поток-2" будет достроен, но мой интуитивный прогноз неизменен – все идет к завершению проекта", – заявил Кардащ.

Специалист также выразил мнение, что задержка с завершением проекта не является большой проблемой для России, так как у нее есть транзитное соглашение с Украиной до 2024 года. То есть газ смогут доставлять в любом случае.

"Что еще должно произойти, чтобы Германия изменила свою позицию? Я действительно не знаю, раз после всех этих поворотов проект все еще жизнеспособен", – заключил эксперт.

Строительство "Северного потока-2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Так, США считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. А после резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

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