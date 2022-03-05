Сингапур решился на санкции против Россию: под ударом банки и финансы

Сингапур ввел санкции против России из-за ее военного вторжения в Украину. Эта страна впервые за долгое время решилась ввести ограничения, которые не были предварительно одобрены Советом безопасности ООН.

Санкции касаются российских банков ВТБ, "Россия", Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ. Кроме того, запрещается экспорт в РФ продукции двойного назначения, пишет Bloomberg.

Ограничения также запрещают сингапурским финансовым учреждениям предоставлять услуги, которые могли бы помочь российскому правительству в привлечении средств. Также Сингапурский суверенный фонд благосостояния GIC Pte. прекратит вложения государственных средств в российские суверенные долговые обязательства и долговые обязательства центрального банка России.

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Также Сингапур вводит ограничения на операции с криптовалютой. Ведь такие операции могут использоваться для обхода банковских и финансовых санкций.

"Для такого маленького государства как Сингапур, это не теоретический принцип, а опасный прецедент. Вот почему Сингапур решительно осудил неспровоцированное нападение России на Украину", – говорится в заявлении министерства.

К слову, в 2021 году торговля товарами Сингапура с Россией в 2021 году составила около 5 миллиардов сингапурских долларов (3,7 млрд долларов).

Сингапур очень редко вводит санкции в отношении других стран без одобрения Совета Безопасности ООН. По состоянию на 5 марта Сингапур является единственной страной Юго-Восточной Азии, которая ввела санкции против России.

Хотя 7 из 10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии проголосовали за осуждение вторжения РФ в Украину на Генеральной Ассамблее ООН в среду. Лаос и Вьетнам воздержались.

США, Великобритания, Европейский союз и азиатские страны, напротив, ужесточили санкции против России, пытаясь изолировать страну. Санкции уже больно бьют по российской экономике.

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