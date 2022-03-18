Швейцария расширила санкции против России и по примеру Европейского Союза имплементировала новый пакет. Среди прочего страна запретила экспорт предметов роскоши в РФ.

"18 марта Федеральный совет Швейцарии принял решение также ввести эти санкции ЕС. Соответствующие меры вступят в силу в ближайшие дни...", – процитировало издание "Интерфакс" правительство Швейцарии.

Таким образом, Швейцария, среди прочего, введет запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, однако правительство отмечает, что такие санкции затрагивают лишь небольшую часть от мирового экспорта Швейцарии таких товаров. Вместе с тем, как говорится в заявлении, определенные компании данное ограничения "затронет серьезно".

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Ранее Швейцария, которая фактически отказалась от нейтралитета, ввела санкции против 200 лиц, которые имеют отношение к российской власти. В их числе олигархи и политики РФ. Таким образом Швейцария полностью повторила санкции, введенные ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за нападения России на Украину под санкциями США, Великобритании, Канады, Австралии, Японии и ЕС оказались уже более 300 компаний и 900 граждан страны-агрессора. Самый "популярный" вид ограничений – блокирование активов как физических, так и юридических лиц.

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