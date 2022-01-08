"Северный поток-2" построили, но его запуск могут сорвать и отсрочить: "тучи" вокруг проекта сгущаются

Заупск уже построенного газопровода в обход Украины "Северный поток-2" могут сорвать и отсрочить. Среди прочих причин также эксперты называют изменение позиции Германии, которая ранее последовательно поддерживала проект.

Об этом сообщает издание РИА-Новости. "Геополитические тучи" вокруг "Северного потока-2" сгущаются, отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Нельзя исключить того, что позиция Германии, которая на протяжении многих лет последовательно поддерживала проект, поменяется или станет менее однозначной", – считает он.

Запустить газопровод до конца отопительного сезона невозможно. Если раньше ожидали, что "Северный поток-2" будет работать уже в первой половине года, то сейчас его запуск произойдет не раньше второй половины 2022-го. "По недавней оценке самого регулятора, это произойдет не раньше второй половины следующего года. Были ожидания, что запуск произойдет уже весной, но сейчас эти сроки сместились", – говорит портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

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Ранее в "Газпроме" планировали, что газопровод будет работать уже в 2021-м. Однако его строительство и ввод в эксплуатацию отсрочили. Сперва помешали санкции США, а теперь – европейское законодательство. Так, согласно правилам ЕС, оператор газопровода не должен быть связан с компанией, которая будет его эксплуатировать. В случае же с "Северным потоком-2" обе роли фактически выполняет "Газпром".

Запуск российского газопровода "Северный поток-2" может лишить Украину 1,2 млрд долларов доходов в год. Это – практически половина дохода от транспортировки газа.

Кроме того, ЕС может оказаться в еще большей газовой зависимости от России. А Украина потеряет фактически единственный способ повлиять на страну-агрессора – транзит голубого топлива.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Германии раскритиковали санкции США против "Северного потока-2". Как заявил депутат фракции и член комитета Бундестага по международным делам Омид Нурипур, газопровод был и останется неправильным решением именно для ФРГ, а не для Штатов.