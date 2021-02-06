"Северный поток-2" остановит сама Германия – Bloomberg

Канцлер Германии Ангела Меркель уйдет в отставку уже в 2021 году, после этого новое консервативное правительство признает, что строительство "Северного потока-2" было бессмысленным, а ничего кроме воздуха в "трубу" не попадет.

Об этом пишет издание Bloomberg. Меркель выгодно не принимать решение относительно российского газопровода, пишут журналисты. Это позволяет иметь влияние и на США, который выступают категорически против проекта, и на Россию.

"И она знает, что в какой-то подходящий момент новое консервативно-зеленое правительство может объявить очевидное: этот трубопровод никогда не должен был строиться и никогда не будет содержать ничего, кроме воздуха", – пишет издание.

Треть левоцентристских партий Германии требуют остановки "Северного потока-2". Среди христианских демократов также есть политики, которые разделяют такую точку зрения. Меркель, как говорится в статье, знает, что "Северный поток-2" продлится только до федеральных выборов в сентябре. "В этот момент она выйдет на пенсию, и к власти придет новое правительство. В наиболее вероятном сценарии христианские демократы останутся у власти, но на этот раз в партнерстве с зелеными", – говорится в материале.

Строительство "Северного потока-2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Так, США считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. А после резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.

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