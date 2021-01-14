"Северный поток-2" начнут достраивать, несмотря на санкции: Дания получила план
Строительство "Северного потока-2" в Дании начнется 15 января. Профильное агентство уже получило расписание планов строительных работ.
Об этом со ссылкой на слова пресс-секретаря Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен сообщило издание "Интерфакс". "Датское энергетическое агентство на прошлой неделе получило временное расписание дальнейшего строительства "Северного потока 2" от компании Nord Stream 2 AG", – сказал представитель ведомства. По его словам, "работы по прокладке трубы в датских водах планируется возобновить 15 января" на основе условий, оговоренных в выданном разрешении. "Я могу подтвердить, что все соответствующие условия выполнены", – отметил он.
Датское национальное агентство по мореплаванию сообщило, что с 15 января трубоукладочное судно "Фортуна" может приступить к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании.
В четверг, 14 января, "Фортуна" вышла из немецкого порта Висмар, где она была пришвартована с конца декабря, свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов. Судно обновило в системе место назначения с порта Висмар на "море".
Правительство США предупреждает компании, которые помогают в строительстве "Северного потока-2", о новых санкциях. В ближайшие дни Госдепартамент подготовит список всех компаний, которые участвуют в проекте, и внесет их в черный список.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября 2020-го они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с суднами.
Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией.
Немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2".
Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".