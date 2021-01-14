"Северный поток-2" начнут достраивать, несмотря на санкции: Дания получила план

Строительство "Северного потока-2" в Дании начнется 15 января. Профильное агентство уже получило расписание планов строительных работ.

Об этом со ссылкой на слова пресс-секретаря Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен сообщило издание "Интерфакс". "Датское энергетическое агентство на прошлой неделе получило временное расписание дальнейшего строительства "Северного потока 2" от компании Nord Stream 2 AG", – сказал представитель ведомства. По его словам, "работы по прокладке трубы в датских водах планируется возобновить 15 января" на основе условий, оговоренных в выданном разрешении. "Я могу подтвердить, что все соответствующие условия выполнены", – отметил он.

Датское национальное агентство по мореплаванию сообщило, что с 15 января трубоукладочное судно "Фортуна" может приступить к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании.

В четверг, 14 января, "Фортуна" вышла из немецкого порта Висмар, где она была пришвартована с конца декабря, свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов. Судно обновило в системе место назначения с порта Висмар на "море".

Правительство США предупреждает компании, которые помогают в строительстве "Северного потока-2", о новых санкциях. В ближайшие дни Госдепартамент подготовит список всех компаний, которые участвуют в проекте, и внесет их в черный список.

Как сообщал OBOZREVATEL: