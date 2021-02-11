"Северный поток-2" хотят остановить в Германии: как накажут Россию

В Берлине депутаты Бундестага обсудили решение российского суда арестовать оппозиционера Алексея Навального. Представители "зеленых" и Свободной демократической партии Германии заявили, что "Северный поток-2" нужно остановить.

Об этом сообщает немецкое издание Zdf.de. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в свою очередь выступал в защиту газопровода. "Хайко Маас не исключил дальнейших санкций ЕС против России в ответ на тюремное заключение российского оппозиционера Алексея Навального. Но Маас хочет сохранить вызывающий споры газопровод "Северный поток-2", – говорится в публикации.

Депутат парламента от "зеленых" Оливер Кришер раскритиковал слова о том, что "Северный поток-2" представлен федеральным правительством как частный экономический проект. Его коллега Александр Граф Ламбсдорф назвал дружеские отношения с Россией "в настоящее время невозможными".

"Россия сошла с пути демократии", – пояснил Ламбсдорф и призвал остановить "Северный поток-2".

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

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