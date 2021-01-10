"Северный поток-2" хотят достроить, обхитрив США: что задумала Германия

В Германии приняли решение создать новый "Фонд защиты климата" специально для того, чтобы с помощью юридических уловок сохранить компании, который примут участии в строительстве и запуске "Северного потока-2", от санкций США.

Соответствующее решение уже разместили на сайте штата Мекленбурга-Передней Померании. Германия не скрывала, что будет способствовать запуску российского газопровода. Теперь же страна ЕС нашла выход, как завершить проект без санкций США.

Зачем создали фонд?

Если любая компания примет решение помочь достроить "трубу", или же будет страховать или сертифицировать газопровод (а без этого запустить его нельзя), они попадут под санкции США. А это фактически равноценно банкротству: из-з санкций они потеряют доступ к международному капиталу, не смогут работать в ряде стран.

Чтобы спастись от таких ограничений, выполнять работы будет специальный "Фонд защиты климата". Он должен нанимать подрядчиков, а после использовать их услуги для запуска "Северного потока-2".

Фонду при этом санкции США не страшный, его создают специально под проект.

Достроят ли газопровод?

Cтарший научный сотрудник Atlantic Council Дайан Фрэнсис в своей статье на сайте организации утверждает: санкции США – губительны для "Северного потока-2". Мол, теперь добиться его завершения и введения в эксплуатацию будет практически невозможно.

Российский энергетический эксперт, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Кутихин в комментарии OBOZREVATEL напомнил, что "Северный поток-2" уже остановлен. А принятые санкции можно сравнить с последними гвоздями в гроб проекта.

Сейчас трубопровод достраивает баржа "Фортуна", но делает это с такой скоростью (350 метро в день), что до завершения уйдет еще больше года. После достройки трубы появится еще одна проблема: как сертифицировать и застраховать уже готовый проект.

И если в Atlantic Council уверены, что российский проект уже практически закрыт, среди украинских экспертов такое мнение разделяют далеко не все. К примеру, эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип говорит, что сейчас однозначно дать ответ, запустят ли газопровод, сложно.

"Я не могу профессионально сказать, что газопровод не будет достроен. Но не вижу гарантий, что он будет достроен. Кто будет сертифицировать газопровод? Очень много вариантов, но нет однозначного ответа. Принятые санкции существенно усложняют запуск. Список запрещенных очень широкий, можно сказать, исключительный. Но точного ответ дать нельзя", – пояснил Прокип.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши. Его запуск может привести к потери миллиардов долларов на транзите голубого топлива. Стоимость "трубы" составляет около 9,5 млрд евро. Это один из самых дорогих проектов "Газпрома". В нем также участвуют и немецкие компании. Газ из России хотят поставлять напрямую в Германию.

Проект "Северного потока – 2" остановили Инфографика OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, российское судно "Академик Черский", которое должно достроить газопровод "Северный поток-2", покинуло немецкий порт Мукран – логистическую базу проекта. Трубоукладчик спустя месяц стоянки в Германии направился в российский город Калининград.

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.

С 2021-го под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.