"Северному потоку-2" отказал суд, его работу ограничат: что теперь будет с проектом и готова ли Украина

Компания Nord Stream 2 AG проиграла суд против немецкого регулятора Bundesnetzagentur, который ранее принял решение не освобождать "Северный поток-2" от норм Третьего энергетического пакета ЕС. Документ предусматривает, что оператор газопровода должен быть независимым от добытчика газа, а также, что 50% пропускной мощности трубы должно быть зарезервировано для альтернативных поставщиков. Суд Дюссельдорфа согласился, что освобождать "Северный поток-2" от действия газовой директивы оснований нет.

Что значит это решение для Украины и готовы ли мы к запуску потока – узнавал OBOZREVATEL.

Украинская сторона подчеркивает: после запуска "Северного потока-2" транзит через нашу ГТС может критически сократиться, что поставит под угрозу ее существование. Но если "Газпром" сможет пользоваться "Северным потоком-2" только на 50% пропускной мощности, наша ГТС, после окончания контракта с ним в 2024-м, должна сохранить хотя бы те объемы транзита, что действуют сейчас.

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"Если не будет 100% загруженности "Северного потока-2", так или иначе России придется использовать в большей степени украинский маршрут, – рассказывает президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар. – Ведь маршрут Ямал-Европа и так эксплуатировался с 2006-го на полную проектную мощность, а у Турецкого потока всего одна нитка идет в Европу и она "не доведена до ума". Таким образом, украинская ГТС будет сохранять хотя бы существующий статус-кво".

Впрочем Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что на практике законодательные ограничения еще можно обойти. "Северный поток-2" может и сохранить транзит и при этом выполнить требования газовой директивы.

"Газ может продаваться, условно говоря, в точке, которая расположена в 15 км от берега. И никаких проблем, – говорит Рябцев. – Формально, этот газ будет изменять собственника, чтобы это не подпадало под Третий энергетический пакет. Это может потребовать больше затрат или дополнительных бюрократических операций. Но не является чем-то критичным".

Компания Nord Stream 2 AG утверждает, что подчинение правилам ЕС будет стоить "Северному потоку-2" дополнительных времени и денег, но не остановит его завершения. Еще в конце июля в компании заявили, что строительство проекта закончено уже на 99%. Сейчас трубоукладочное судно "Фортуна" работает в водах Германии. Здесь укладку труб планируют завершить 12 сентября. Запустить "Северный поток-2" хотят до конца 2021-го. Об этом в интервью журналистам заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

По словам Рябцева, вероятность запуска до конца года действительно довольно велика. Ведь объемы газа, которые должны пойти по "Северному потоку-2" до конца года уже проданы: "Компания-оператор может понести большие потери, если подготовительные работы не будут закончены, и те, кто законтрактовал этот газ его не получат в 4-м квартале".

Как рассказывает директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаз Украины" Максим Билявский, сейчас Украина все еще пытается не допустить запуска "Северного потока-2" через предотвращение сертификации трубопровода и его оператора.

"Украинская сторона работает над тем, чтобы сертификация "Северного потока-2" была признана неудовлетворительной из-за нарушения норм строительства: применение оборудования, которое нельзя применять для прокладки трубопроводов", – говорит Билявский.

В целом у "Нафтогаза" есть три аргумента против сертификации "Северного потока-2":

Дискриминационная модель управления. В июне 2021 года Nord Stream-2 AG подал запрос на сертификацию по модели ITO (Independent transmission operator), согласно которой оператор инфраструктуры может осуществлять свою деятельность без полноценного отделения от материнской компании "Газпром", которая одновременно занимается производством и поставкой голубого топлива. Это противоречит Третьему энергетическому пакету.

Юридический адрес в Швейцарии . Европейское законодательство говорит о том, что компании, которые зарегистрированы за пределами ЕС и претендуют на сертификацию оператора системы передачи, должны проходить дополнительную проверку. Такая процедура в частности будет включать оценку влияния сертификации на безопасность поставок энергоносителей для Европейского Союза.

Злоупотребления на рынке. Сертификация оператора NS-2, а значит ввод в эксплуатацию трубопровода, усилит доминирующее положение Газпрома на европейском газовом рынке и существенно дискриминирует конкурентную среду.

По словам Рябцева, запуск "Северного потока-2" в один момент не поменяет ситуацию с транзитом для Украины. В последние несколько лет мы стремительно теряли статус ключевого транзитера и этот процесс будет продолжаться дальше. При этом, по мнению эксперта, к новым реалиям Украина до сих пор не готова:

"Говорить о том, что мы что-то потеряем завтра или 12 сентября – нет. Мы уже потеряли. И вместо того, чтобы, как поляки, построить себе Baltic Pipe, терминал по приему сжиженного американского природного газа, развивать добычу энергетического угля, мы рассказываем о том, что остановим "Северный поток-2"…"

В то же время Гончар положительно оценивает усилия Украины в этом направлении: "Эти проекты (обхода украинской ГТС. – Ред.) появились не сегодня. Уже продуманы некие варианты, как может функционировать система с минимальным транзитом, без транзита. Но пока у нас тот этап, когда не нужно складывать руки и говорить, что все пропало. Так или иначе, на этом этапе нужно прикладывать усилия".

Решение суда Дюссельдорфа фактически не могло быть другим. Ведь ранее, 15 июля, Суд ЕС в Люксембурге оставил в силе принятое в 2019 году решение о правилах пользования газопроводом OPAL, который является наземным продолжением первой очереди "Северного потока". Его "Газпром", согласно закону ЕС, также может использовать только на 50%. В то же время украинская сторона не надеется только на ограничения, ведь пока они не действуют на практике. Потому мы работаем и над тем, чтобы "Северный поток-2" все-таки не был запущен. Поможет ли все это сохранить нашу ГТС – покажет время.