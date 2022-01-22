"Северного потока-2" в 2022-м не будет? Эксперт заявил, что проект могут отложить

Запуск российского скандального трубопровода "Северный поток-2" могут отложить. Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что сейчас нет уверенности в том, что он заработает в 2022 году.

"Вряд ли у кого-то сейчас есть уверенность, что проект обязательно будет запущен в 2022 году, хотя ещё какое-то время назад казалось, что газопровод в самое ближайшее время заработает", – сказал специалист. Об этом сообщает издание "РИА Новости".

По словам Маринченко, Украина очень негативно относится "Северному потоку-2", а появление в цепочке дополнительного звена может удлинить время согласования. "Сильный рост геополитической напряженности в последние один-два месяца тоже может негативно сказаться на перспективах проекта – особенно если Германия начнет относится к нему с большим скептицизмом", – объясняет эксперт.

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На данный момент сертификация проекта остановлена, посему особой ясности касательно сроков запуска нет. К примеру, в "Нафтогазе" считают, что российский "Северный поток-2" не заработает полноценно до октября 2022 года.

А немецкая энергокомпания Uniper, которая является одним из финансовых спонсоров "Северного потока-2", ожидает, что трубопровод будет доступен для транспортировки газа уже с начала следующего зимнего отопительного сезона, то есть в октябре 2022 года. Однако "труба" еще должна пройти сертификацию.

"Я ожидаю – при условии, что конфликт между Украиной и Россией не обострится – что газопровод "Северный поток-2" успешно пройдет процесс сертификации летом. Может быть, в конце лета", – цитирует гендиректора компании Клауса-Дитера Маубаха Reuters.

Ранее сообщалось, что если газопровод "Северный поток-2" не введут в эксплуатацию, то Германия не будет выплачивать РФ компенсацию за проект, заявил министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Вероятно, в Европе уже обсуждают прекращение реализации "трубы", а также возможности избежать лишних расходов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американском Сенате объяснили, почему сейчас не стоит ожидать новых санкций против российского "Северного потока-2". Как заявила сенатор от Демократической партии Джин Шахин (Нью-Гемпшир), ограничительных мер в ближайшее время не будет из-за того, что нельзя разъединять Германию, США и других союзников в Европе в то время, когда нужно сохранять единство в отношениях с РФ.