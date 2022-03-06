Сенаторы США добиваются запрета на импорт российской нефти: законопроект внесли в Конгресс

Сенаторы Джерри Моран и Роджер Маршалл (Канзас) внесли на рассмотрение Конгресса США законопроект об отказе от "кровавой" российской нефти.

Моран и Маршалл предлагают политику, направленную на расширение внутренней добычи нефти и природного газа, чтобы снизить рост стоимости энергоносителей для американских потребителей. Об этом сообщает Kansas Reflector.

Моран заявил, что нет смысла закупать нефть или нефтепродукты в России в то время, когда в Европу направляются дополнительные войска США для защиты стран НАТО. По его словам, президент Штатов Джо Байден должен отказаться от своей политической цели по сокращению или отказу от использования ископаемого топлива, разрешив увеличить добычу природного газа и нефти. Сенатор назвал "неправильным", что американский лидер сразу не ввел эмбарго на импорт нефти из России.

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Он добавил, что поведение Путина, несмотря на международные санкции, добавило остроты вопросам о том, выйдут ли российские войска за пределы Украины.

"Появляется все больше предположений, что Путин не только злой, о чем мы знаем, но и иррациональный. Моя обеспокоенность этим выходом за пределы Украины возросла", – сказал Моран.