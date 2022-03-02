Сбербанк столкнулся с "аномальным оттоком", а Boeing перестал работать с РФ: россияне теряют миллиарды ежедневно

Александр Литвин
Mакроэкономика
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Сбербанк оказался под санкциями в Британии
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Российский Сбербанк вынужден был отказаться от работы в Европе. Из-за войны России против Украины его европейские отделения столкнулись с "аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений".

В то же время Boeing сообщил, что прекращает поддержку российских авиакомпаний и операции в Москве из-за вторжения России в Украину. И это в то время как "Аэрофлот" в основном состоит из "боингов". И это в то время, как США, ЕС, Канада и их союзники заявили, что "закрывают небо" для российских самолетов.

Фактически, гражданская авиация в России полностью уничтожена: совсем скоро летать будет некуда и не на чем. Но если полеты коснутся не всех, то удары по финансовому секторы зацепят каждого россиянина.

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Из масштабных санкций против пяти крупнейших российских банков:

  • их отключили от платежной системы;

  • они остались без SWIFT;

  • им запретили использовать VISA и Mastercard;

  • их активы за границей заморозили;

  • они потеряли международных клиентов;

  • с ними не хотят иметь дело иностранные банки и клиенты.

Как уже пострадали россияне из-за войны:

  • рухнули акции российских компаний; в результате владельцы самых крупных предприятий за несколько дней потеряли десятки миллиардов долларов.

  • взлетел курс доллара; российский рубль стал самой неустойчивой (волатильной) валютой мира. При этом ситуация с курсом продолжает ухудшаться.

  • пострадал банковский сектор. Из-за отключения иностранного программного обеспечения, блокирование корреспондентских счетов и активов банков за границей начались масштабные проблемы с банковской системой.

  • сворачиваются инвестиции. Россия превращается в страну-изгоя, с которой не принято, а в некоторых случаях даже запрещено, сотрудничать. Страна-агрессор потеряла возможность привлекать не только кредиты за рубежом, но и лишилась иностранных инвестиций.

  • из-за отключения SWIFT может на время парализовать экспорт-импорт РФ.

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