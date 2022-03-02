Сбербанк столкнулся с "аномальным оттоком", а Boeing перестал работать с РФ: россияне теряют миллиарды ежедневно
Российский Сбербанк вынужден был отказаться от работы в Европе. Из-за войны России против Украины его европейские отделения столкнулись с "аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений".
В то же время Boeing сообщил, что прекращает поддержку российских авиакомпаний и операции в Москве из-за вторжения России в Украину. И это в то время как "Аэрофлот" в основном состоит из "боингов". И это в то время, как США, ЕС, Канада и их союзники заявили, что "закрывают небо" для российских самолетов.
Фактически, гражданская авиация в России полностью уничтожена: совсем скоро летать будет некуда и не на чем. Но если полеты коснутся не всех, то удары по финансовому секторы зацепят каждого россиянина.
Из масштабных санкций против пяти крупнейших российских банков:
их отключили от платежной системы;
они остались без SWIFT;
им запретили использовать VISA и Mastercard;
их активы за границей заморозили;
они потеряли международных клиентов;
с ними не хотят иметь дело иностранные банки и клиенты.
Как уже пострадали россияне из-за войны:
рухнули акции российских компаний; в результате владельцы самых крупных предприятий за несколько дней потеряли десятки миллиардов долларов.
взлетел курс доллара; российский рубль стал самой неустойчивой (волатильной) валютой мира. При этом ситуация с курсом продолжает ухудшаться.
пострадал банковский сектор. Из-за отключения иностранного программного обеспечения, блокирование корреспондентских счетов и активов банков за границей начались масштабные проблемы с банковской системой.
сворачиваются инвестиции. Россия превращается в страну-изгоя, с которой не принято, а в некоторых случаях даже запрещено, сотрудничать. Страна-агрессор потеряла возможность привлекать не только кредиты за рубежом, но и лишилась иностранных инвестиций.
из-за отключения SWIFT может на время парализовать экспорт-импорт РФ.