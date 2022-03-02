Сбербанк столкнулся с "аномальным оттоком", а Boeing перестал работать с РФ: россияне теряют миллиарды ежедневно

Российский Сбербанк вынужден был отказаться от работы в Европе. Из-за войны России против Украины его европейские отделения столкнулись с "аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений".

В то же время Boeing сообщил, что прекращает поддержку российских авиакомпаний и операции в Москве из-за вторжения России в Украину. И это в то время как "Аэрофлот" в основном состоит из "боингов". И это в то время, как США, ЕС, Канада и их союзники заявили, что "закрывают небо" для российских самолетов.

Фактически, гражданская авиация в России полностью уничтожена: совсем скоро летать будет некуда и не на чем. Но если полеты коснутся не всех, то удары по финансовому секторы зацепят каждого россиянина.

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Из масштабных санкций против пяти крупнейших российских банков:

их отключили от платежной системы;

они остались без SWIFT;

им запретили использовать VISA и Mastercard;

их активы за границей заморозили;

они потеряли международных клиентов;

с ними не хотят иметь дело иностранные банки и клиенты.

Как уже пострадали россияне из-за войны:

рухнули акции российских компаний; в результате владельцы самых крупных предприятий за несколько дней потеряли десятки миллиардов долларов.