Россияне отмывают в Великобритании доходы от войны в Украине – Bloomberg

Граждане России могут использовать Великобританию, чтобы для отмывания незаконных доходов от войны в Украине. Как подозревает британское правительство, делать это им позволяют слабые проверки реестра компаний.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: британские правоохранительные органы обнаружили большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных гражданами разных стран за последние годы в Соединенном Королевстве – "вероятно, с целью отмывания денег или уклонения от уплаты налогов".

"Сотни этих фирм называют россиян своими сотрудниками. А некоторые компании, контролируемые Россией, пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды", – говорится в материале.

Так, подчеркивается, одна из таких компаний, зарегистрирована в Лондоне и внесена в судовые реестры как владелец зерновоза. Который, по данным аналитиков, подозревают в незаконном вывозе зерна из Украины и нарушении международных санкций. "Согласно общедоступным данным, в последние месяцы судно неоднократно проходило через Черное море", – говорится в материале.

Кроме того, отмечается, несколько других компаний, которые не имеют очевидных британских операций, были зарегистрированы по тому же адресу в Лондоне другими российскими гражданами. Один из них – сотрудник МВД России, "домашним адресом которого указана квартира в центре Москвы".

"За последние годы тысячи преступников зарегистрировали фирмы в Великобритании. Они выбрали ее, потому что учредить компанию здесь дешево, проверок информации, которую они должны предоставить, относительно мало, а наличие британского адреса придает им видимость респектабельности", – отмечают авторы материала.

При этом они подчеркиваютя: по словам знакомого с ходом соответствующего расследования лица, преступники используют британские компании, чтобы перевести крупные суммы денег в страну и держать их там в течение нескольких лет. "Тогда они либо выводят деньги до того, как им придется подать счета в Регистрационную палату Великобритании, либо подают мошеннические счета, которые не раскрывают реальные активы компании", – резюмируют аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Великобритания ввела санкции против лиц, связанных с крупными российскими компаниями. Среди таковых – "Газпром", "Росатом", "Ростех" и другие.

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