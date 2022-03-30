Россия считает Иран "близким партнером": Лавров предложил вместе обходить санкции

Россия считает Иран "близким партнером", вместе с которым будет искать способы обойти санкции развитых стран. При этом РФ будет добиваться осуждения "беспрецедентных санкций Запада".

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, передает ТАСС. Стоит отметить, что в своей речи Лавров не упомянул, что введенные санкции – попытка остановить войну, которую развязала Россия против Украины. Несмотря на решение ООН вывести все войска, РФ продолжает уничтожать мирные украинские города и ежедневно совершает военные преступления.

Видео дня

По версии же Лаврова, "российские власти воспринимают санкции как инструмент политики Запада, направленной на подрыв принципа суверенного равенства государств". Россию о возможности введении санкций в случае, если она без какой-либо причины нападет на Украину, предупреждали в течение нескольких месяцев.

Сам Лавров заявлял, что Россия не пойдет на войну. Однако 24 февраля в 5 часов утра российские захватчики начали обстреливать мирные украинские города, бомбы сбрасывали по всей стране. В Мариуполе захватчики устроили блокаду: они окружили город, не дают возможность выйти мирных жителей, обстреливают их и не допускают гуманитарные грузы с водой, едой и лекарствами.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лавров заявил, что "никто не мог подумать" о таких масштабных санкциях, которые ввели против России. В частности россияне не могли спрогнозировать, что ЕС арестует их валютные резервы.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!