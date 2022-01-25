Россия перекрыла поставки газа в Польшу через Украину

Монополист "Газпром" остановил поставки газа в Польшу через Украину. Причем транзит в эту страну через украинскую ГТС не производится еще с 19 января.

Данные на сайте "Оператора ГТС Украины" за 23 января свидетельствуют о том, что транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Дроздовичи" не производится. 18 января транзит составил лишь 241 тыс. куб. м.

Кстати, Россия также продолжает ограничивать поставки газа в Европу через Беларусь, тем самым создавая еще больший газодефицит в еврорегионе. Мощности газопровода Ямал – Европа (идущего через Беларусь и Польшу в Германию) не задействуются российским концерном еще с 21 декабря 2021-го.

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Кроме того, "Газпром" не забронировал на февраль дополнительные транзитные мощности через Украину. По состоянию на 25 января цена газа в Европе составляет $1016 за тысячу куб. м (или 86 евро за МВт-ч). Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Стоимость сейчас в пять раз больше, нежели год назад.

"Газпром" сократил транзит газа в Европу через Украину до 4-летнего минимума. За 16 первых дней января 2022 года среднесуточный объем транзита составил всего 52,4 млн куб. м топлива. Для сравнения, за такой период в 2019-м прокачали более 251 млн куб.

Кстати, даже в "ковидном" 2020-м среднесуточный объем транзита составил 83,4 млн куб. м, а в 2021 году – 124,6 млн куб. м. "Выводы напрашиваются сами за себя – "Газпром" не заинтересован помогать странам ЕС в кризисный период, а давление на Европу для запуска "Северного потока-2" продолжается", – написал в своем Facebook гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Газовый кризис в Европе во многом происходит из-за того, что Россия хочет запустить скандальный трубопровод "Северный поток-2", обходя еврозаконодательство. Президент РФ Владимир Путин на заседании правительства заявил, что как только Европа даст "зеленый свет" запуску, то цены изменятся.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае запуска скандального "Северного потока-2" стоимость газа в Германии, а следовательно, и в Европе может вырасти. Как заявили в ОГТСУ, монополист "Газпром" будет контролировать все доступы, и тогда цены поднимутся. При этом после запуска трубопровода украинская ГТС более не будет использоваться в плане транзита из РФ.