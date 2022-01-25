Россия перекрыла поставки газа в Польшу через Украину

Владимир Пазий
Mакроэкономика
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'Газпром' остановил поставки газа в Польшу через Украину

Монополист "Газпром" остановил поставки газа в Польшу через Украину. Причем транзит в эту страну через украинскую ГТС не производится еще с 19 января.

Данные на сайте "Оператора ГТС Украины" за 23 января свидетельствуют о том, что транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Дроздовичи" не производится. 18 января транзит составил лишь 241 тыс. куб. м.

Транзит через ГИС "Дроздовичи" остановился

Кстати, Россия также продолжает ограничивать поставки газа в Европу через Беларусь, тем самым создавая еще больший газодефицит в еврорегионе. Мощности газопровода Ямал – Европа (идущего через Беларусь и Польшу в Германию) не задействуются российским концерном еще с 21 декабря 2021-го.

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Кроме того, "Газпром" не забронировал на февраль дополнительные транзитные мощности через Украину. По состоянию на 25 января цена газа в Европе составляет $1016 за тысячу куб. м (или 86 евро за МВт-ч). Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Стоимость сейчас в пять раз больше, нежели год назад.

Цена газа

"Газпром" сократил транзит газа в Европу через Украину до 4-летнего минимума. За 16 первых дней января 2022 года среднесуточный объем транзита составил всего 52,4 млн куб. м топлива. Для сравнения, за такой период в 2019-м прокачали более 251 млн куб.

Кстати, даже в "ковидном" 2020-м среднесуточный объем транзита составил 83,4 млн куб. м, а в 2021 году – 124,6 млн куб. м. "Выводы напрашиваются сами за себя – "Газпром" не заинтересован помогать странам ЕС в кризисный период, а давление на Европу для запуска "Северного потока-2" продолжается", – написал в своем Facebook гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Газовый кризис в Европе во многом происходит из-за того, что Россия хочет запустить скандальный трубопровод "Северный поток-2", обходя еврозаконодательство. Президент РФ Владимир Путин на заседании правительства заявил, что как только Европа даст "зеленый свет" запуску, то цены изменятся.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае запуска скандального "Северного потока-2" стоимость газа в Германии, а следовательно, и в Европе может вырасти. Как заявили в ОГТСУ, монополист "Газпром" будет контролировать все доступы, и тогда цены поднимутся. При этом после запуска трубопровода украинская ГТС более не будет использоваться в плане транзита из РФ.

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