Россия обходит санкции по "серой" схеме, сохраняя прежние объемы продажи нефти: чем это грозит Украине

Россия сохраняет досанкционные объемы продаж нефти. Для этого она обходит ограничения по "серой" схеме. Таким образом при определенном стечении обстоятельств эта схема сможет обеспечивать России значительные поступления средств для финансирования войны против Украины.

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Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Он отметил, что для обхода санкций представители российских компаний:

переехали из Женевы в Дубай под новыми названиями;

за 2022 год выкупили почти 200 небольших подержанных танкеров;

"гоняют" их в Китай, Индию и другие страны, которые имеют места в хранилищах "и не гнушаются торговать с террористом".

При этом нардеп подчеркивает: российская схема обхода ограничений работает небезупречно. Более того, ее реализация сталкивается с рядом проблем:

флот танкеров старый и медленный.

"Больше времени уходит на дорогу и больше рисков. Примерно 1,5 месяца уходит на то, чтобы доставить нефть в Китай", – обїясняет он.

Есть риск непокрытия убытков в случае аварий.

Дело в том, что страхованием теперь занимаются банки стран Персидского залива, компании-новички или само государство-агрессор.

Из-за этого + ограниченный круг покупателей российская нефть продается с большим дисконтом еще до установления ценового "потолка" Западом

Впрочем, констатирует Железняк, несмотря на все проблемы, при определенном стечении обстоятельств "серая" схема сможет обеспечивать России значительные поступления средств для финансирования войны против Украины. "Если прогнозы аналитиков оправдаются и цена на Brent таки поднимется до 100 долларов, стоимость российской Urals тоже подскочит. И здесь "серая" схема будет давать еще больше денег финансировать войну", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом в ближайшее время Россию ожидает ужесточение санкций. По информации журналиста Рикарда Йозвяка, ЕС может утвердить новый – десятый – пакет ограничений к годовщине полномасштабного нападения РФ на Украину – 24 февраля.

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