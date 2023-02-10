Россия добровольно сокращает добычу нефти: чего хочет добиться

Россия намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Ожидается, что произойдет это уже в марте. Так в РФ решили ответить на ведение потолка цен на ее ресурс странами Запада.

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Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак. Он выразил уверенность в том, что такой шаг приведет к восстановлению рыночных отношений.

Помимо этого, Новак назвал механизм "потолка цен" на российскую нефть и нефтепродукты "вмешательством в рыночные отношения". А также пообещал, что РФ не будет продавать нефть тем, кто "прямо или косвенно придерживается "потолка цен".

Россия сохраняет досанкционные объемы продаж нефти

В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк ранее рассказал, что РФ обходит санкции по "серой" схеме, сохраняя прежние объемы продажи нефти.

При этом он подчеркнул: при определенном стечении обстоятельств "серая" схема сможет обеспечивать России значительные поступления средств для финансирования войны против Украины. "Если прогнозы аналитиков оправдаются и цена на Brent таки поднимется до 100 долларов, стоимость российской Urals тоже подскочит. И здесь "серая" схема будет давать еще больше денег, чтобы финансировать войну", – объяснил нардеп.

Он отметил, что для обхода санкций представители российских компаний:

переехали из Женевы в Дубай под новыми названиями;

за 2022 год выкупили почти 200 небольших подержанных танкеров;

"гоняют" их в Китай, Индию и другие страны, которые имеют места в хранилищах "и не гнушаются торговать с террористом".

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз тем временем сделал 2 исключения для российских нефтепродуктов, в отношении которых ранее ввел эмбарго на ввоз и потолок цен для третьих стран. Из-под действия запрета на ввоз вывели нефтепродукты, которые произвели из российской нефти за рубежом. А потолок цен не будет распространяться на смеси нефтепродуктов российского происхождения с зарубежными.

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