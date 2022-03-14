Российские военно-морские силы установили отдаленную блокаду черноморского побережья Украины, фактически изолировав Украину от международной морской торговли. Захватчик продолжает беспорядочные обстрелы и воздушные атаки и наносит массовые разрушения.

Об этом говорится в официальном микроблоге Министерства обороны Великобритании в Twitter. "Россия уже осуществила одну высадку морского десанта в Азовском море и может провести дальнейшие подобные операции в ближайшие недели. Российские военно-морские силы также продолжают наносить ракетные удары по объектам на всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Видео дня

ООН сообщила, что с начала российского вторжения уже было 1663 жертвы среди гражданского населения. Более 2 500 000 беженцев были вынуждены покинуть свои дома в результате нападения президента Путина на Украину. Отметим, из-за того, что Украина не может доставлять зерно, страдают и другие страны.

Россия спровоцировала нехватку продуктов по всему миру. Кроме того, россияне разрушили свою экономику и нанесли вред международной.