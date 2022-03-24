Российскую нефть опасаются перевозить: судовладельцы озвучили причины

Иностранные судовладельцы все больше опасаются перевозить российскую нефть из-за войны в Украине, которую развернула РФ, и влияния санкций Запада на Москву, заявил 23 марта глава ведущей частной греческой судоходной группы Angelicoussis. В свою очередь Мария Анжеликусси, гендиректор Angelicoussis Group, заявила, что война "оказывает большое влияние" на танкерный рынок.

"Судовладельцы не решаются отгружать российскую нефть или нефтепродукты. Существует самосанкционирование", – заявила она на глобальном саммите FT Commodities. Об этом пишет Reuters.

Angelicoussis Group – одна из крупнейших в мире частных групп судовладельцев. Ее флот также включает нефтяные танкеры.

Президент США Джо Байден ранее ввел запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей. В то же время растет неопределенность в отношении потенциально более жестких ограничений со стороны Европе.

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"Европейским нефтеперерабатывающим заводам приходится добывать нефть издалека. Мы не будем поднимать российские грузы. В этом также есть огромная этическая составляющая", – сказала Анжеликусси.

Ранее экс-посол США в РФ Майкл Макфол предложил переводить плату за российские газ и нефть на специальный счет. Воспользоваться этими деньгами Россия сможет только после того, как остановит свою войну в Украине.

Такое предложение Макфол опубликовал в своем микроблоге Twitter. "Россия должна продолжать экспортировать нефть в демократические страны, но получатели должны удерживать оплату этих энергоресурсов на счетах условного депонирования, пока Путин не закончит войну. Тогда это решение Путина, прекращать поставки нефти или нет", – написал дипломат.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Белый дом заявил о готовности расширить санкции США против России. Ожидается, что они будут касаться банковской сферы а также доселе незатронутых секторов российской экономики, особенно связанных с нефтью и газом.

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