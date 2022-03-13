Российским самолетам остановили сертификаты: они больше не смогут летать

Управления гражданской авиации Бермудских Островов остановило сертификаты летной годности тех российских самолетов, которые эксплуатировались в рамках соглашения между государствами. В результате 745 самолетов (каждый второй) больше не может летать.

Об этом говорится в сообщении на сайте управления. "Международные санкции в отношении авиационного сектора оказали значительное влияние на способность осуществлять надзор за безопасностью самолетов, эксплуатируемых Россией", – говорится в сообщении.

Самолетам, которые с 13 марта находятся на территории других стран без таких документов, могут отказать в возвращении в Россию. По последним данным, на Бермудах зарегистрировано 745 российских воздушных судов из около 1,4 тыс.

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В первую очередь это воздушные суда Airbus и Boeing, принадлежащие иностранным лизинговым компаниям. Такие самолеты используют ключевые российские перевозчики, включая группу "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и Utair"