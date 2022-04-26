Российский миллиардер попытался спастись от санкций: из его особняков изъяли предметы роскоши

Федеральное бюро расследований в США изъяло предметы роскоши из двух особняков российского олигарха Олега Дерипаски. Речь идет о картинах, дорогих солнцезащитных очках, дорогих ботинках, документах.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Bloomberg. Сейчас над расследованием уклонений от санкций занимается специальная оперативная группа Минфина США.

"Поскольку Россия и ее агрессия продолжаются, мы следим за каждым произведением искусства и недвижимостью, купленными на грязные деньги", – заявила на недавней пресс-конференции заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

В 2020 году, когда Дерипаска вел судебную борьбу за отмену санкций, он заявил в судебном иске, что правительство США не смогло доказать обвинения, из-за которых министерство финансов внесло его имя в список богатых россиян, которым грозит наказание. Его иск был отклонен федеральным судьей в прошлом году.

Видео дня

Дерипаска и контролируемые им компании, в том числе производитель алюминия United Co. Rusal и EN+ Group, стали мишенью для американских властей после вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Они были среди десятков российских граждан и компаний, в отношении которых в 2018 году Министерство финансов ввело санкции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, министр иностранных дел России Сергей Лавров посещал Японию вместе со своей любовницей Светланой Поляковой и олигархом Олегом Дерипаской. Это подтверждает информацию о коррупционных связях между эти тремя людьми.