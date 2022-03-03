Российский "Лукойл" выступил за прекращение войны против Украины

В российской нефтяной компании "ЛУКойл", второй по объемам нефтедобычи в РФ, выступили за прекращение войны с Украиной. В организации также выразили соболезнования всем, кого затронули боевые действия. Кстати, совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов с начала вторжения РФ теряет деньги из-за санкций.

"Совет Директоров ПАО "ЛУКойл" выражает свою обеспокоенность по поводу продолжающихся в Украине трагических событий и глубокое соболезнование всем, кого коснулась эта трагедия. Мы выступаем за скорейшее прекращение вооруженного конфликта и полностью поддерживаем его разрешение путем переговорного процесса, дипломатическими средствами", – говорится в заявлении компании.

Деньги из-за санкций потерял не только Алекперов. К примеру, вице-президент "ЛУКойла" Леонид Федун, которому также принадлежит футбольный клуб "Спартак", и вовсе стал одной из самых больших жертв санкций Запада. Предприниматель потерял до 80% капитала.

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Напомним, Великобритания 3 марта объявила о полном замораживании активов и запрете на поездки в отношении российских олигархов Алишера Усманова и Игоря Шувалова. В свою очередь Соединенные Штаты такоже ввели санкции против миллиардеров и чиновников из РФ. В частности, меры ввели против братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, гендиректора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова и др.

"Олигархи Алишер Усманов и Игорь Шувалов, общее состояние которых оценивается в $19 миллиардов, были подвергнуты санкциям с немедленным вступлением в силу. Соратники Путина теперь отрезаны от своих больших интересов в Великобритании, включая особняки стоимостью в десятки миллионов долларов. Активы заморожены, на обоих наложен запрет на поездки, и ни один британский гражданин или бизнес не может с ними справиться", – говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Канада введет санкции в отношении 10 ключевых лиц из двух российских компаний – "Роснефти" и "Газпрома". Министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что канадские власти будут продолжать усиливать давление на Россию, которая развернула войну против Украины.