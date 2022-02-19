Российский газ можно заменить СПГ: в Евросоюзе рассказали о задаче избавиться от зависимости от РФ

Евросоюз ведет переговоры со странами-партнерами касательно поставок СПГ (сжиженного природного газа), заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу, 19 февраля. По ее словам, даже в случае полного прекращения поставок газа из России, Европа на эту зиму "в безопасности". Она отметила, что ЕС могла бы заменить российский газ поставками СПГ, к примеру, из Штатов. Сейчас главная задача Европы – избавиться от зависимости от российского топлива.

"Мы разговариваем с партнерами и друзьями в разных странах мира, и сегодня я могу утверждать, что даже в случае полного прекращения газовых поставок из России мы в безопасности на эту зиму. В средней и далекой перспективе мы будем рассчитывать на "зеленые" виды энергии – солнце, ветер и другие экологически чистые виды возобновляемой энергии", – сказала фон дер Ляйен в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслировалась на YouTube-канале MSC.

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Председатель ЕК отметила, что 24% в энергетическом балансе союза приходится на газ. Причем импортируется аж 90% этого газа, 40% этого импорта приходится на Россию. При этом полгода назад концерн "Газпром" начал поставлять только минимальные объемы топлива.

"Поэтому мы решили сделать все возможное для того, чтобы избавиться от зависимости. Мы обратились к нашим поставщиком сжиженного природного газа, прежде всего к США и к другим поставщикам", – подчеркнула фон дер Ляйен. Она указала, что это также касается Японии и Южной Кореи, которые готовы помочь Европе.

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС вместе с союзниками готовят "очень сильный пакет экономических санкций, включая энергетику и современные технологии". Их введут, если Кремль решит наступать в Украину.

"Но главное поддержать демократию в Украине. Вот уже 7 лет российское руководство пытаются дестабилизировать Украину, идут гибридные действие, кибератаки и прочее. Но Украина сейчас даже сильнее, чем 7 лет назад, потому что она встала на путь демократии и имеет дружескую поддержку со стороны других демократий", – подытожила фон дер Ляйен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европа уже подготовила план на случай прекращения поставок газа из России. Больше всего в ЕС рассчитывают на поставки СПГ – представители союза уже поговорили с крупными поставщиками.

В Еврокомиссии сообщили, что хотят, чтобы США стали основным поставщиком газа. Отметим, сейчас самым главным поставщиком является Россия, но, как говорят в Европе, она теряет статус "надежного партнера".