Российская экономика рушится, но в Кремле это скрывают: названы признаки

Кремль пытается скрыть масштабы разрушения российский экономики в результате санкций и полномасштабной войны против Украины. Однако при этом уже есть признаки значительного ухудшения ситуации.

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Как пишет издание eurasiareview, россияне уже потеряли часть своего благосостояния. И ситуация только ухудшается. Вот девять признаков:

Все больше россиян работают по сокращенному графику, поскольку фирмы пытаются избежать их увольнения. Это явление особенно актуально в крупных городах, таких как Москва.

Рестораны закрываются, а россияне переносят свои покупки из более дорогих кафе в рестораны быстрого питания.

Российские фирмы в этом году платят меньше и меньше бонусов, чем в прошлом.

Россияне вновь наращивают потребление водки, обращая вспять тенденцию последнего десятилетия и все чаще топят свои печали в крепких спиртных напитках.

Риэлторы были вынуждены сократить плату за свои услуги наполовину из-за снижения спроса на недвижимость.

Все меньше россиян посещают торговые центры, предпочитая вместо этого ничего не покупать или покупать у уличных торговцев.

На сайтах знакомств женщины все чаще берут на себя инициативу.

Бизнес-реклама на телевидении рухнула. Если год назад рекламодатели были готовы покупать до 90 процентов времени, разрешенного для продажи их товаров. Теперь они покупают только 63 процента этого времени.

Кроме того, миллионы россиян, которые пытались инвестировать в фондовый рынок в прошлом, вывели свои деньги и смотрят на брокеров во все более негативном ключе теперь, когда цены рухнули.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россия в 2022-м пережила самый масштабный в своей истории санкционный удар. Однако уже в 2023-м ситуация в экономике может значительно ухудшиться. Среди причин: паника в случае новых волн мобилизации, падение экспортных доходов и начало мирового спада экономики. Кроме того, свою роль сыграют и ограничения по продажи нефти.

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