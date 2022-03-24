России могут объявить дефолт в любой момент: США должны отменить всего одно разрешение

Александр Литвин
Mакроэкономика
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России грозят массовые дефолты
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Россия оплачивает свои кредиты из арестованных валютных резервов. США своим решением разрешили им до 25 мая платить с замороженного счета. В любой момент Штаты могут отменить это решение, что незамедлительно приведет к дефолту РФ.

Об этом в комментарии заявил директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. "Сейчас выплаты по российским международным долгам идут из заблокированных ЗВР России в США по специальному разрешению. В любой момент это разрешение могут отменить и будет зафиксирован дефолт по российским международным обязательствам", – говорит эксперт.

Однако на курс рубля это существенно не повлияет. Отметим, дефолт – отсутствие способности выполнять свои обязательства. Он приводит к тому, что в страну не поступают новые инвестиции и ей не предоставляют кредиты.

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Как передает Голос Америки, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в этом месяце заявила, что дефолт России больше "не является невероятным событием". Российский министр финансов Антон Силуанов в начале месяца предположил, что Россия сможет платить за внешние долги в рублях.

Но вот выплата в рублях будет означать, что платеж не прошел, а долг не погашен. Как только Россия перестанет платить в долларах, она сразу же окажется в состоянии дефолта. Кредиты, как и инвестиции, страна получить не сможет. Согласно положению, выплаты России по внешнему долгу не подпадают под санкции США до 25 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России вторую неделю подряд недельная инфляция по официальным данным составляет 2% (такими темпами за год цены могут взлететь на 104%). Некоторые товары при этом уже подорожали почти на 92%, хотя в официальную статистику этот рост не попал.

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